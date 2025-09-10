Культура

Делегация Псковской области представляет регион на фестивале «Российская студенческая весна»

Делегация Псковской области представляет регион на фестивале «Российская студенческая весна», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» средних профессиональных образовательных организаций пройдет в Ставрополе с 15 по 21 сентября этого года и станет одним из самых массовых молодёжных конкурсных мероприятий в нашей стране для студентов ссузов и колледжей.

В фестивале примут участие 2 000 конкурсантов из более чем 70 регионов России. Псковский регион представят 11 человек – победителей и призеров регионального этапа «Российской студенческой весны» среди СПО.

Мероприятие пройдет под девизом «От края до края» и будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России. Участники фестиваля представят свои таланты в 10 творческих направлениях, а жюри предстоит оценить более тысячи конкурсных номеров.

Фестиваль организован при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).