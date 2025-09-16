Культура

Книгу «А. И. Белинский. Избранные страницы жизни» представят в Пскове

Книгу «А. И. Белинский. Избранные страницы жизни» представит в Пскове составитель и автор биографической статьи Александр Кондратеня, руководитель Опочецкого краеведческого музея. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в

Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, презентация состоится 17 сентября в 17.00 в актовом зале библиотеки в рамках заседания Клуба псковских краеведов.

В книгу вошли воспоминания о детстве и юности, об учебе в духовном училище, семинарии города Пскова, Юрьевском и Санкт-Петербургском университетах, а также о жизни и людях псковской провинции и города Могилева. Кроме того, в книге представлены краеведческие материалы, собранные им во время работы в школах Опочки.

Не менее интересной обещает быть и вторая часть программы — «О чем расскажет экспонат». Старший научный сотрудник Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Юрий Конов поделится историями о том, как в экспозиции музея появляются экспонаты. У каждой вещи свой путь, и об этом предстоит узнать всем участникам мероприятия.

Регистрация по ссылке.