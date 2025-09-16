Псковcкая обл.
Культура

Выставка «Портрет героя» откроется в Пскове 18 сентября

17.09.2025 11:28|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие художественной выставки «Портрет героя», приуроченной к завершению Всероссийской акции одноимённого названия, состоится 18 сентября в 12:30 в Псковском областном колледже искусств, сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева. Экспозиция будет расположена по адресу: улица Набат, дом 5, и продлится две недели. 

Выставка объединит работы студентов 1-го и 2-го курсов направлений декоративно-прикладного искусства и дизайна, выполненные карандашом и пастелью. Подзаголовок «За каждым портретом бойца — наша большая история» символизирует глубокое уважение и благодарность к защитникам Отечества, а также подчеркивает личные истории и вклад каждого участника специальной военной операции. В экспозицию вошли 10 лучших студенческих портретов, на которых изображены ветераны СВО, двое из которых будут присутствовать на открытии. Также будут представлены работы учащихся детских школ искусств.

Церемония открытия начнётся в фойе колледжа с чтения стихов Станислава Золотцева в исполнении студентов 2-го курса специальности «Культурная деятельность». На мероприятии ожидаются преподаватели, студенты и ветераны СВО, позировавшие для портретов. Кроме того, планируется присутствие представителя благотворительного фонда Dictum Factum Евгения Герасимова. Эта выставка является частью обширной программы мероприятий, посвящённых Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

Приглашают всех желающих.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
