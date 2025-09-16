Культура

Выставка звучащих картин Игоря Шаймарданова открылась в Пскове

В арт-пространстве Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва на площади Ленина в Пскове открылась выставка акварелей художника из Санкт-Петербурга Игоря Шаймарданова «…И чувства добрые я лирой пробуждал». Это 53 иллюстрации к одноименной книге стихотворений А. С. Пушкина, каждое из которых сопровождается QR-кодом, позволяющим ещё и послушать эти стихи в исполнении лучших чтецов в записях из фондов гостелерадио, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Выставку открыл сам Игорь Шаймарданов, а первыми её зрителями стали студенты Псковского политехнического колледжа, которые учатся на дизайнеров.

Именитый художник объяснил им, что настоящий мастер работает чаще всего не по вдохновению, а по заказу, и что эта серия работ тоже была выполнена по заказу — Марии Оссовской, дочери знаменитого художника Петра Оссовского, которая и придумала эту необыкновенную звучащую книгу.

При этом Игорь Шаймарданов сказал начинающим художникам, что любая выставка – это всё равно испытание. Даже когда у тебя за плечами уже больше ста персональных выставок: «Ведь выставляя свои работы на всеобщее обозрение, художник всегда подставляется. Его на самом деле может обидеть каждый. Кто-то ведь посмотрит и скажет: «Кто ж так рисует?! Ну разве это Пушкин? Вы, что, Пушкина никогда не видели?» Так что сегодня я снова беззащитен перед вами совершенно».

Игорь Шаймарданов выбрал для своих графических листов те пушкинские строчки, которые его больше всего взволновали. И решил сделать свои картины монохромными, потому что «этой монохромности больше веришь», к тому же «сепия придаёт им некую документальность». Выяснилось также, что мастер писал свои монохромные акварели на «пивном» картоне, из которого делают подставки под стаканы, потому что такой картон впитывает краску, как губка, и от этого изображение становится необычайно бархатистым.

Игорь Шаймарданов к тому же напомнил, что он прежде всего театральный художник и поэтому все его работы – это не иллюстрации, а как бы сцены из спектакля или кино. Когда он их придумывает, то придумывает сначала жест, и вдобавок, как истинный режиссёр, всегда держит в уме «второй план», без которого невозможен первый («ведь короля играет свита»).

Художник также рассказал, что эта выставка уже побывала во многих городах, в том числе однажды уже выставлялась в Пскове, и поэтому давно живёт своей собственной жизнью: «Её увидели тысячи глаз, и от этой насмотренности мои работы настолько изменились, что я и сам их не узнаю. Они уже стали настолько потасканные, в них появилось столько чужих эмоций и мыслей, что мне самому теперь интересно их разглядывать».

Оказалось, что автору не так-то часто выпадает такая возможность: ему просто не угнаться за этой выставкой, которая переезжает из города в город. Ведь её график расписан на несколько месяцев вперёд, и многие выставочные залы ждут-не-дождутся своей очереди показать её своим посетителям.

Но в Псков она приехала во второй раз, потому что здесь открылось новое шикарное выставочное пространство и потому что эта выставка приурочена к предстоящему литературному фестивалю «Книжная яблоня», который будет проходить в Пскове с 24 по 27 сентября. «А это престижно», - объяснил Игорь Шаймарданов.

Псковские библиотекари воспользовались случаем и заодно договорились с Игорем Шаймардановым, что презентация его новой выставки тоже пройдёт в Василёвке. Это 25 работ, посвящённых драме «Борис Годунов», которая была написана ровно 200 лет назад. Тоже монохромных, тоже на «пивном» картоне.

Тем более, что в этот свой приезд в Псков Игорь Шаймарданов признался, что, в отличие от некоторых других художников, которые стесняются выставляться в библиотеках, наоборот, очень любит библиотечную публику: «Потому что в библиотеку приходит особенный, не случайный, подготовленный зритель».

Некоторые читатели библиотеки имени Василёва, неожиданно для себя оказавшиеся на открытии выставки «…И чувства добрые я лирой пробуждал», впрочем, оказались настолько не готовы к встрече с мастером, что брали у него автографы на чём придётся и даже на чеках из магазина.

Выставка «…И чувства добрые я лирой пробуждал» продлится до 7 октября. В дни работы книжной ярмарки с 24 по 27 сентября в библиотеке имени Ивана Василёва также можно будет приобрести открытки с произведениями Игоря Шаймарданова.