На концерт «Бах и орган по-французски» приглашают псковичей 21 сентября

Концерт органной музыки из цикла «Бах и орган по-французски» состоится в воскресенье, 21 сентября, в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: храм Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове

В концерте принимает участие молодая и талантливая органистка Елизавета Козлова (орган), выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», аспирант-стажёр кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В органном концерте «Бах и орган по-французски» прозвучит духовная музыка XVII-XX веков: Николауса Брунса, датско-немецкого композитора и яркого представителя эпохи барокко, органиста и скрипача, Иоганна Себастьяна Баха, величайшего немецкого композитора и органиста всех времён и народов эпохи барокко, Августа Готтфрида Риттера, немецкого композитора-романтика и органиста XIX столетия, эксперта в области композиции, музыковедения и органостроения, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора-симфониста и органиста импровизатора XIX-XX века, Оливье Эжена Шарля Проспера Мессиана, французского композитора-импрессиониста и органиста-импровизатора XX столетия, а также Мориса Дюруфле, французского композитора-импрессиониста и органиста-виртуоза XX века, сочетающего в своём творчестве элементы григорианского хорала и позднего романтизма.

Посещение осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64.