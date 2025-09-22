Культура

«Михайловское» представляет в Беларуси сказки Пушкина в графическом прочтении Игоря Шаймарданова

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» представляет новую графику известного петербургского художника Игоря Шаймарданова в Республике Беларусь. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая выставка называется «Сказки А.С. Пушкина». В экспозицию, которую музей открыл вчера, 19 сентября, в Минской областной библиотеке имени А.С. Пушкина, вошло порядка 60 иллюстраций к четырём из шести пушкинских сказок: к «Сказке о рыбаке и рыбке», «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» и «Сказке о золотом петушке».

Игорь Шаймарданов представляет минчанам своего Пушкина. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее уточнили, что сказочные рисунки Игоря Шаймарданова — недавнее приобретение музея и «Михайловское» представляет их широкой аудитории впервые.

Первые зрители уже оценили ироничные и очень душевные «Сказки…». Публику, судя по первым отзывам, порадовало и несколько неожиданное решение художника поместить в знакомые всем сюжеты и самого Александра Сергеевича.

В «Михайловском» напомнили, что музей регулярно экспонирует живопись и графику Игоря Шаймарданова, представляя «небронзового поэта» и лирически-ироничного «летописца его михайловской жизни» как в регионе, так и за его пределами, не только по всей стране и за рубежом. Большое фондовое собрание работ этого художника — одна из наиболее востребованных коллекций Пушкинского Заповедника. «Герои пушкинских сказок в работах Игоря Дмитриевича словно бы продолжают традицию русской народной сказки с её добрым юмором, искренней душевностью и некоторой наивностью. С другой стороны, они, как и у Александра Сергеевича, не так уж и просты, как может показаться на первый взгляд», — особо отметили в музее.