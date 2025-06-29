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Культура

Фонды «Михайловского» пополнились иллюстрациями Игоря Шаймарданова к сказкам Пушкина

30.06.2025 11:56|ПсковКомментариев: 0

Новой серией работ известного петербургского художника Игоря Шаймарданова пополнились фонды Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая коллекция — это 60 иллюстраций замечательного художника к пяти из шести пушкинских сказок, а именно: к «Сказке о рыбаке и рыбке», «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказке о золотом петушке» и «Сказке о попе и о работнике его Балде».

Здесь и далее: Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к сказкам Пушкина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Герои пушкинских сказок в работах Игоря Дмитриевича словно бы продолжают традицию русской народной сказки с её добрым юмором, искренней душевностью и некоторой наивностью. С другой стороны, они, как и у Александра Сергеевича, не так уж и просты, как может показаться на первый взгляд», — отметили в музее.

Рисунки Игоря Шаймарданова выполнены на картоне в оригинальной технике — акварель и гелиевая ручка. Их первая публикация уже состоялась: сказки с иллюстрациями Игоря Шаймарданова выпустили к дню рождения А.С. Пушкина в московском издательстве «Проспект» в серии «Расту с книгой». Не замедлили появиться и первые рецензии. Так, например, Zivitas в своей авторской колонке на сайте «Лаборатория фантастики» отмечает «…самобытность сюиты Шаймарданова», констатируя, в частности, что на титульных листах книг «…всегда присутствует сам автор. Вот здесь Пушкин беседует с золотым петушком, пытается выяснить тёмные места в повествовании, мотивы героев, скрытые пружины...». Рецензент находит в новой работе художника решения, каких не было у предыдущих иллюстраторов, или, наоборот моменты автоцензуры, и даже выявляет переклички внутри пушкинской темы («Народ встречает царя Дадона. Очень похоже, будто «народ безмолвствует». Это не случайно. Шаймарданов ещё и цикл иллюстраций к «Борису Годунову» анонсировал. Ой, что будет...») и другие.

В «Михайловском» напомнили, что музей регулярно экспонирует живопись и графику Игоря Шаймарданова, представляя «не бронзового поэта» и лирически-ироничного «летописца его михайловской жизни» как в регионе, так и за его пределами, не только по всей стране и за рубежом. Большое фондовое собрание работ этого художника — одна из наиболее востребованных коллекций Пушкинского заповедника. Более того иногда эта коллекция даже вызывает «белую зависть» у коллег-музейщиков, принимающих экспозиции из Святогорья. Так, например, сотрудникам «Михайловского» хорошо памятна ситуация, когда в Чехии выставка «царапок» (так сам художник обозначает изобретённую им технику работы иглой и масляными красками по бумаге) вместо запланированных двух недель работала почти год: её дважды продлевали по просьбе принимающей стороны. А в Беларуси, в музее Коласа, публично признались, что мечтали бы о таком проекте о своём «главном герое».

Новые работы Игоря Шаймарданова, вне сомнения, также будут участвовать в различных, прежде всего — выставочных проектах Пушкинского заповедника, отметили в музее.

Напомним, что сейчас в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» готовят к открытию выставку «Первая встреча», на которой будут представлены наиболее интересные из новых поступлений в фондовые коллекции музея в 2024 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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