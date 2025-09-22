Псковские рэперы представили собственные треки на автофестивале ПЛН

Псковские рэп-исполнители представили свои авторские треки на автофестивале-выставке «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 20 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На сцене выступили такие именитые реперы как HEADLIGHT, ODNOZLO, YOUNG EASY, PALADA.
Напомним, на территории фестиваля работает выставка новинок автопрома от псковских автосалонов.
Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.
Категория 6+