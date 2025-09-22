Культура

Премьера музыкальной сказки о рыбаке и рыбке прошла в Покровской башне в Пскове

В прошедшую субботу в Покровской башне детский камерный оркестр проекта «Детская филармония» под руководством дирижера Алексея Репникова представил «Сказку о рыбаке и рыбке». Автором музыки стал талантливый композитор из Великих Лук Сергей Шишков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Музыкальное событие собрало детей из социальных учреждений, малообеспеченных семей. Перед концертом дети посетили мастер-класс в музейном образовательном центре и экскурсию по Поганкиным палатам.

Впечатлениями поделилась воспитанница псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Елена Ермакова.

«Сегодня на мастер-классе в музее мы делали игрушку-стригушку. Было очень интересно, узнали, как можно сделать игрушку из джута. Экскурсия в Поганкиных палатах понравилась, было познавательно, мы посетили кабинет купца Поганкина, узнали о его жизни», – рассказала Елена Ермакова.

Гостем концерта стала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Я сегодня испытала совершенно невероятные эмоции. В Покровской башне в исполнении детского оркестра мы не просто услышали, но благодаря необыкновенной музыке увидели эту мудрейшую сказку. Мог ли Александр Сергеевич Пушкин подумать, что в этой героической башне когда-то так зазвучит его произведение? Сегодня случилось новое обретение этой всем известной сказки», – отметила Светлана Мельникова.

Концерт прошел в рамках совместного проекта Детской филармонии и Псковского музея-заповедника «Социальный день».