Премьера музыкальной сказки о рыбаке и рыбке прошла в Покровской башне в Пскове

В прошедшую субботу в Покровской башне детский камерный оркестр проекта «Детская филармония» под руководством дирижера Алексея Репникова представил «Сказку о рыбаке и рыбке». Автором музыки стал талантливый композитор из Великих Лук Сергей Шишков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.
Фото: Псковский музей-заповедник
Музыкальное событие собрало детей из социальных учреждений, малообеспеченных семей. Перед концертом дети посетили мастер-класс в музейном образовательном центре и экскурсию по Поганкиным палатам.
Впечатлениями поделилась воспитанница псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Елена Ермакова.
Гостем концерта стала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Концерт прошел в рамках совместного проекта Детской филармонии и Псковского музея-заповедника «Социальный день».