Культура

В псковском колледже искусств открылась выставка портретов участников СВО

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялось открытие художественной выставки «За каждым портретом бойцов – вся наша большая история», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Экспозиция организована в рамках трека «Искусство» всероссийского патриотического проекта «КиберЛюди» при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества».

На выставке представлены работы студентов специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное творчество» колледжа искусств, а также учащихся детской художественной школы и детской школы искусств Пскова. Молодые художники под руководством преподавателей Константина Зинина, Зои Ган и Ольги Зининой создали портреты, прославляющие подвиг воинов-псковичей.

Особенностью проекта стало личное общение авторов с героями своих работ — ветеранами СВО Михаилом Каратышем, Дмитрием Борисовым, Алексеем Фомичевым и Ярославом Литвиненко. В завершение церемонии открытия участники боевых действий получили свои портреты в подарок.

Мероприятие сопровождалось чтецкой композицией «Во славу ратного подвига». Как отметили организаторы, создание портретов героев является важным инструментом патриотического воспитания, способствующим укреплению связи между поколениями и сохранению исторической памяти.