Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Воскресные бранчи в «Покровском»
ПЛН 25 лет
Развитие Силово-Медведево
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
развивающие секции для детей
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Культура 22.09.2025 13:370 Чтение и Достоевский 23.09.2025 11:110 Выставка к 120-летию археолога Григория Гроздилова откроется в псковском музее 23.09.2025 10:300 На бесплатные экскурсии в честь Дня туризма приглашает «Михайловское» 22.09.2025 21:200 В псковском колледже искусств открылась выставка портретов участников СВО 22.09.2025 18:130 Спектакль плюс экскурсия: школьники Псковской области едут на «театральные дни» в Пушкинский заповедник 22.09.2025 16:230 Годовщину со дня рождения поэта Геннадия Кононова отметят в Пскове
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 19.09.2025 20:000 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 16.09.2025 12:170 Псковичка Валерия Зайцева вышла в финал конкурса «Мисс Россия 2025» 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Выставка к 120-летию археолога Григория Гроздилова откроется в псковском музее

23.09.2025 11:11|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Григорий Павлович Гроздилов: к 120-летию со дня рождения» откроется в Псковском музее-заповеднике 24 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Впервые посетители увидят копии уникальных архивных документов, содержащих информацию о семье советского ученого и археолога Гроздилова, его учебе в Ларинской гимназии Санкт-Петербурга и Ленинградском государственном университете.

Среди представленных экспонатов – предметы археологии, найденные и исследованные ученым в 1950-е – начале 1960-х годов в Пскове, письма, адресованные директору псковского музея Ивану Ларионову и научному сотруднику Леониду Творогову.

«Приглашаем стать первыми зрителями и принять участие в торжественном открытии выставки 24 сентября в 17:00 в Главном здании Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Вход по пригласительным, которые можно получить у главного здания музея с 10:30 до 17:30. Дополнительная информация: +78112331603», - обратились к псковичам и гостям региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 72 человека
23.09.2025, 11:400 «Стать стихией, ветром и небом»: выставка ко дню рождения Курбатова откроется в Пскове 23.09.2025, 11:330 МТС оцифровала место Ледового побоища 23.09.2025, 11:200 Псковская лицеистка стала бронзовым призером Чемпионата высоких технологий 23.09.2025, 11:160 В Пскове вечером пройдет ставшее традиционным беговое мероприятие 
23.09.2025, 11:110 Выставка к 120-летию археолога Григория Гроздилова откроется в псковском музее 23.09.2025, 11:010 Где встретить Новый год с размахом: ресторан «СтругановЪ» открыл бронирование корпоративов 23.09.2025, 10:560 «Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы? 23.09.2025, 10:470 Приставы взыскали 150 тысяч рублей с водителя, сбившего пешехода в Великих Луках
23.09.2025, 10:400 15% псковичей за последний год брали отпуск вне графика — опрос 23.09.2025, 10:300 На бесплатные экскурсии в честь Дня туризма приглашает «Михайловское» 23.09.2025, 10:190 Мужчина в камуфлированной куртке пропал в дедовичской деревне Костры 23.09.2025, 10:180 Останки пяти человек обнаружили поисковики на месте концлагеря под Псковом
23.09.2025, 10:180 «Беседка»: Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ? 23.09.2025, 10:070 Пропавший в пушкиногорской деревне пожилой мужчина в сапогах найден мертвым 23.09.2025, 09:590 Нетрезвый водитель Mitsubishi попался полицейским на улице Юбилейной в Пскове 23.09.2025, 09:470 Святое дело
23.09.2025, 09:440 Банк России начал работу над новой банкнотой в 500 рублей 23.09.2025, 09:150 Более 20 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 23.09.2025, 09:000 Запретить принудительную высадку пенсионеров из транспорта хотят в России 23.09.2025, 08:400 В Великом Новгороде при инфраструктурной поддержке «Ростелекома» прошел финал третьего Чемпионата высоких технологий
23.09.2025, 08:200 Нейрочипы для увеличения надоев внедрили коровам российские ученые 23.09.2025, 08:000 «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН: как это было 23.09.2025, 07:300 В России начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификат на кассах 23.09.2025, 07:000 Международный день жестовых языков отмечают 23 сентября
22.09.2025, 22:040 18-летний водитель устроил ДТП на Четырех углах в Пскове. ФОТО, ВИДЕО 22.09.2025, 22:000 Способы помочь своему организму в преддверии зимы перечислил врач 22.09.2025, 21:410 Прокуратура проводит проверку по жалобе на состояние подвала в доме на Рижском проспекте в Пскове 22.09.2025, 21:400 Псковская область в первом этапе лектория «Санпросвет» стала лучшей в РФ по охвату аудитории
22.09.2025, 21:200 В псковском колледже искусств открылась выставка портретов участников СВО 22.09.2025, 21:000 Митинг памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников УИС состоялся в Пскове 22.09.2025, 20:540 Псков занял 56 место в рейтинге самых привлекательных туристических мест России 22.09.2025, 20:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 сентября
22.09.2025, 20:420 Псковичи могут проверить свои знания в зачете по финансовой грамотности 22.09.2025, 20:400 Андрей Вьюнов оценил производственный потенциал псковской колонии в Середке 22.09.2025, 20:350 «Постскриптум»: Кто будет новым полпредом в СЗФО и надо ли оценивать чиновников через «Госуслуги»? ВИДЕО 22.09.2025, 20:300 На ярмарке в Псковском районе продали 65 тонн картофеля и 1,5 тонны свежего мяса
22.09.2025, 20:220 Турнир по волейболу памяти Александра Невского пройдет в псковском «Олимпе» 22.09.2025, 20:160 Россельхознадзор выявил в Псковской области заражение луковиц тюльпанов 22.09.2025, 20:081 Наиболее ожидаемым дорожным проектом для респондентов ПЛН стал Северный обход Пскова 22.09.2025, 19:540 За срыв поставки ноутбуков для псковских школ с ООО «Репликатор» взыскали полмиллиона рублей
22.09.2025, 19:510 Силы ПВО сбили семь атаковавших Москву украинских дронов 22.09.2025, 19:290 День в истории ПЛН. 22 сентября 22.09.2025, 19:161 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: За что меня туда, в иноагенты? 22.09.2025, 19:050 Правительство РФ распорядилось присвоить названия «Никандрова Пустынь» и «Уболотье» порховским деревням
22.09.2025, 18:440 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо». ВИДЕО 22.09.2025, 18:150 Интеркопия 22.09.2025, 18:130 Спектакль плюс экскурсия: школьники Псковской области едут на «театральные дни» в Пушкинский заповедник 22.09.2025, 18:110 «Великий, могучий»: «Фигурное катание» по русскому языку. ВИДЕО
22.09.2025, 18:000 Печорский суд подтвердил решение о взыскании убытков с управляющей компании 22.09.2025, 17:450 Роспотребнадзор следит за качеством воды в Псковской области 22.09.2025, 17:300 Жительницу Новосокольнического района признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат 22.09.2025, 17:100 Госпрограмма автокредитования теперь действует на TENET T4 в «Автосалоне 1»
22.09.2025, 17:000 Филологическому факультету ПсковГУ исполнилось 80 лет 22.09.2025, 16:490 Соревнования «Морозный вызов» пройдут в Пскове 2 ноября  22.09.2025, 16:400 С 1 октября в России введут обязательную маркировку спортивного питания 22.09.2025, 16:370 Два человека пострадали после столкновения двух автомашин в Острове
22.09.2025, 16:310 «Железные люди»: Роман Сорокин о пути из футболиста в тренеры. ВИДЕО 22.09.2025, 16:260 Псковичи могут обратиться на «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ 22.09.2025, 16:240 Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений 22.09.2025, 16:230 Годовщину со дня рождения поэта Геннадия Кононова отметят в Пскове
22.09.2025, 16:130 Известный псковский футболист рассказал о пути от игрока к тренеру 22.09.2025, 16:090 Суды Псковской области рассмотрели пять уголовных дела о кражах за две недели 22.09.2025, 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 22.09.2025, 15:570 Полосу движения перекрыли до 26 сентября на Октябрьском проспекте в Великих Луках
22.09.2025, 15:531 В Пскове на досках у подъездов мошенники развешивают объявления с QR-кодом 22.09.2025, 15:500 ИТ-холдинг Т1: Человечество вступило в эру цифровых ассистентов 22.09.2025, 15:430 Турнир по воздушной гимнастике собрал в Пскове около 160 спортсменов 22.09.2025, 15:340 Премьера музыкальной сказки о рыбаке и рыбке прошла в Покровской башне в Пскове
22.09.2025, 15:301 Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения 22.09.2025, 15:260 В псковской деревне Ваулино строят универсальную спортивную площадку 22.09.2025, 15:180 Псковский футболист перечислил проблемы московского «Спартака» 22.09.2025, 15:040 Движение транспорта частично перекроют в Великих Луках для ярмарки «Осень»
22.09.2025, 15:000 Осенний призыв в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря 22.09.2025, 14:590 Мясо лося изъяли у жителя Печорского округа за незаконную охоту 22.09.2025, 14:520 Два тематических приема пройдут в приемных «Единой России» в Псковской области 22.09.2025, 14:500 Проблемы развития юных футболистов в России осветил известный псковский спортсмен
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru