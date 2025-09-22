Культура

Выставка к 120-летию археолога Григория Гроздилова откроется в псковском музее

Выставка «Григорий Павлович Гроздилов: к 120-летию со дня рождения» откроется в Псковском музее-заповеднике 24 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Впервые посетители увидят копии уникальных архивных документов, содержащих информацию о семье советского ученого и археолога Гроздилова, его учебе в Ларинской гимназии Санкт-Петербурга и Ленинградском государственном университете.

Среди представленных экспонатов – предметы археологии, найденные и исследованные ученым в 1950-е – начале 1960-х годов в Пскове, письма, адресованные директору псковского музея Ивану Ларионову и научному сотруднику Леониду Творогову.

«Приглашаем стать первыми зрителями и принять участие в торжественном открытии выставки 24 сентября в 17:00 в Главном здании Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Вход по пригласительным, которые можно получить у главного здания музея с 10:30 до 17:30. Дополнительная информация: +78112331603», - обратились к псковичам и гостям региона.