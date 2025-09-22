Культура

Выставка «Движение души» готовится к открытию в Пскове

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова состоится открытие выставки «Движение души» Надежды Альшенецкой и Полины Николаевой 23 сентября в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Надежда Альшенецкая и Полина Николаева— две художницы из одной семьи, творцы разных поколений. Надежда — художник и педагог из Великих Лук, в прошлом — директор детской художественной школы, по образованию архитектор. Ее внучка Полина Николаева — студентка 4 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (отделение дизайна).

На выставке представят живопись и прикладное творчество. Пейзажи и натюрморты написаны маслом, гуашью, акварелью.

Интересная особенность выставки заключается в том, что, рядом с картинами посетители смогут прочитать стихи Надежды Альшенецкой, которые эмоционально перекликаются с ее художественными работами. Также в витринах разместят ее удивительные ватные елочные игрушки, расписанные вручную шкатулки, куклы, украшения.

А еще можно познакомиться с развивающими и обучающими книгами по рисованию Надежды Альшенецкой. Возрастная категория 0+.