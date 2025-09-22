Культура

«Книжная яблоня» в среду научит псковичей играть в сказки и писать фэнтези

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» откроется в Пскове в среду в восьмой раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В 10.00 в стенах Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва на площади Ленина начнёт работу книжная ярмарка, в которой примут участие издательства «Самокат», «Союз писателей», «Проспект», Alter Ego Book, «Волки на парашютах», «Молодая Мама», издательство Военного музея Карельского перешейка, «Эвлорин», «ПерельМания и ПерельМагия». Хедлайнерами этого мероприятия станут детский писатель, биолог и эколог Марина Дороченкова, а также детский писатель и издатель Ольга Шестакова, с которыми посетителя ярмарки смогут пообщаться в 11.00.

Одновременно в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург писатель, кинорежиссер, сценарист, продюсер, издатель Яна Поляруш проведёт с читателями встречу «О пользе стихов» по своей книге «Корнейка открывает мир».

В 10.30 в Библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич начнётся встреча с детским писателем Натальей Шараповой (она познакомит читателей со своей сказочной страной).

В 11.00 в библиотеке «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово состоится презентация книги «Занимательная энциклопедия рисования» с участием её автора – писателя и художника Надежды Альшенецкой.

Также в 11.00 читатели Библиотеки – Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева будут «путешествовать» по книге Екатерины Шелеметьевой «Таёжная сказка» под руководством автора.

А читатели детской библиотеки «ЛиК» на Октябрьском проспекте в это же время встретятся с детским писателем Юлией Брыковой, которая обещала рассказать им, откуда вообще берутся детские писатели.

В 11.30 с Библиотеке – Центре детского чтения начнётся встреча с детским писателем Ольгой Орловой «Открываем мир с познавательными книгами». Гостья фестиваля не только сделает обзор своих книг, но и проведёт мастер-класс «Буквица».

В 13.00 в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева на улице Труда начнётся фокус-семинар «От краеведения к краелюбию: лучшие практики продвижения краеведческих изданий».

Одновременно на встречу с читателями Библиотеки – Центра детского чтения придёт писатель Марина Дороченкова.

В 14.00 в библиотеке «Диалог» на улице 1-й Посёлочной писатель Ольга Орлова будет проводить «Путешествие по Подводным городам».

В 14.30 в Детской экологической библиотеке «Радуга» писатель Юлия Брыкова выступит с презентацией книги для детей «Московское народное ополчение. Подвиг в начале войны».

В 15.00 в группе «Библиотеки города Пскова» «ВКонтакте» начнётся прямая трансляция с книжной ярмарки с участием издательств и писателей Ольги Шестаковой, Надежды Альшенечкой, Ирины Рыбаловой, Яны Поляруш, Марины Ивановой и Баира Иринчеева.

В 17.00 в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной писатель и художник-иллюстратор Анастасия Андрианова расскажет «как написать фэнтези, из которого не захочется возвращаться».

В это же время в библиотеке «Родник» начнётся спектакль-встреча театра «Лидочкин декабрь» с участием театрального педагога и писателя Ирины Лемеш.

Напоминаем, что в этом году фестиваль «Книжная яблоня» будет проходить в библиотеках Пскова с 24 по 27 сентября. С полной программой фестиваля можно познакомиться по ссылке. Организатор фестиваля – Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры городской администрации.