Культура

Исполнилось 120 лет со дня рождения археолога Григория Гроздилова

Сегодня, 24 сентября, отмечается 120-летие со дня рождения выдающегося исследователя, археолога, музейного работника и талантливого человека Григория Гроздилова, сообщило археологическое общество Псковской области в своей группе «ВКонтакте».

Фото: «Археологическое общество Псковской области» / «ВКонтакте»

Григорий Гроздилов с 1953 по 1962 год руководил Псковской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа. Именно ему принадлежит заслуга внедрения в Пскове практики охранных раскопок на местах будущего строительства. Под его руководством с 1954 года велись масштабные исследования в Среднем и Окольном городе, а с 1956 года он участвовал в организации знаменитых раскопок в Довмонтовом городе.

Деятельность Гроздилова кардинально изменила отношение к археологии Пскова. Его работы показали перспективность и необходимость археологических работ в историческом центре города, дали импульс к продолжению этих работ в последующие десятилетия, вплоть до нашего времени.

К юбилею Григория Гроздилова в Псковском музее-заповеднике открывается новая выставка, на которой посетители впервые могут увидеть копии уникальных документов: материалы о семье Гроздилова, о его учебе в Ларинской гимназии и Ленинградском государственном университете. Также среди экспонатов — артефакты из его раскопок и личная переписка с директором псковского музея Иваном Ларионовым и ученым Леонидом Твороговым.