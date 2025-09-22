Культура

Псковский цирк ждет на занятия людей всех возрастов

Заместитель директора Городского культурного центра Пскова Даниил Иванов в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» рассказал о работе псковского цирка — одного из коллективов центра.

Цирковая студия ориентирована на широкий возрастной спектр: набор ведётся с 4 лет в подготовительную группу, а также принимаются подростки и взрослые, если их физические данные соответствуют требованиям. Сегодня многие взрослые артисты цирка являются педагогами, среди них немало молодых людей.

Особое внимание уделяется подросткам в возрасте 15–16 лет — в период становления личности и поиска своего пути. «Именно в этом возрасте многие ребята находят себя в творчестве и впоследствии связывают свою жизнь с творческими профессиями», — отметил Даниил Иванов.