Культура

В Пскове открылся восьмой литературный фестиваль «Книжная яблоня»

Торжественное открытие восьмого литературного фестиваля «Книжная яблоня», который вновь собрал юных и взрослых читателей, авторов и издателей, состоялось 24 сентября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры городской администрации. Фестиваль, посвящённый современной детской и подростковой литературе, проводится с целью подарить читателям новые встречи с интересными книгами и творческими людьми.

Фотографии: управление культуры администрации Пскова

С приветственным словом к участникам обратилась начальник управления культуры администрации Пскова Дарья Алейникова. На празднике выступали дети из народного коллектива «Псковский цирк», студии юного актёра «Позитив» и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фестиваль проходит с 24 по 27 сентября. В программе — встречи с известными писателями, презентации книг, мастер-классы, лекции, театральные постановки и ярмарка детской литературы.

Напоминаем, что в этом году фестиваль «Книжная яблоня» будет проходить в библиотеках Пскова с 24 по 27 сентября. С полной программой фестиваля можно познакомиться по ссылке. Организатор фестиваля – Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры городской администрации.