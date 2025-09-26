Культура

Премьерной «Сказкой о мёртвой царевне и о семи богатырях» продолжит сегодня гастроли в «Михайловском» театр Владимира Рецептера

Премьерой — пушкинской «Сказкой о мёртвой царевне и о семи богатырях» — сегодня, 26 сентября, продолжатся гастрольные выступления петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот час в большом театрально-концертном зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника идёт последняя репетиция перед вечерним спектаклем: актёры и режиссёр «Сказки…» Денис Волков адаптируют постановку к просторной музейной сцене — куда более широкой и глубокой, чем стационарная сцена «…Школы» в Петербурге.

Сцена из спектакля «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фото здесь и далее из официального сообщества театра «Пушкинская школа» в социальной сети

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — завершающий этап работы труппы и её бессменного руководителя Владимира Рецептера над «полным сценическим собранием сказок Пушкина». Стилистическое и художественное решения этой постановки отсылают к предыдущим, уже давно полюбившимся публике «Сказке о Салтане и Гвидоне» и «Сказке о золотом петушке» — спектакле, который объединил в себе сразу четыре пушкинских сюжета).

В кажущейся детскости сказок у Пушкина всегда заключены очень взрослые смыслы, не устаёт повторять Владимир Рецептер. Театр предлагает зрителю взглянуть на персонажей известной каждому с детства истории под другим углом, понять, что движет их поступками и найти в своей душе сочувствие к каждому, — особо подчеркнули в Пушкинском заповеднике. В музее также рассказали, что сегодня на спектакле будет аншлаг; при этом в зрительном зале будет много организованных групп из учебных заведений, от третьеклассников школы №13 из Великих Лук до команды педагогов из Лодейного Поля Ленинградской области.

Напомним, что гастроли театра «Пушкинская школа» продлятся в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» до 30 сентября включительно. С полной их афишей можно познакомиться на официальном сайте музея.