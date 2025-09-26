Культура

Псковичей приглашают на диктант «Бегущая строка» в честь Валентина Курбатова

Принять участие в акции «Бегущая строка» и написать диктант по отрывку одного из самых известных произведений критика, писателя, лауреата Госпремии России Валентина Курбатова приглашают псковичей 29 сентября в 15.00 в областной библиотеке, сообщили Псковской Леней Новостей в учреждении культуры.

Изображение здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова

Региональную акцию, приуроченную к 86-летию со дня рождения Валентина Яковлевича, проводит ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова». Написать диктант также можно будет на площадках муниципальных библиотек Псковской области и онлайн (ссылка на диктант будет опубликована на информационных ресурсах библиотеки 29 сентября).

«Диктант «Бегущая строка» пройдет в регионе в 5-й раз. Каждый год для диктовки выбирается отрывок из разных произведений Валентина Яковлевича. В прошлые годы это были фрагменты книг «Бегущая строка», «Пушкин на каждый день», «Нечаянный портрет», «Каждый день сначала» (переписка Курбатова с Распутиным). Участникам акции в 2025 году будет предложен отрывок из знаменитой переписки Валентина Курбатова и Виктора Астафьева «Крест бесконечный», - рассказала руководитель кабинета Курбатова областной библиотеки Мария Иванова.

Организатор добавила, что в ходе мероприятия будут подведены итоги двух масштабных проектов – просветительского (игра для школьников «Дорогами Курбатова») и добровольческого («Цитаты из Курбатова»). Текст диктанта «Бегущая строка» в 2025 году – одна из цитат, собранных волонтерами летом этого года.

Принять участие в диктанте «Бегущая строка» могут все желающие. Количество мест ограничено, поэтому о готовности участвовать нужно предварительно сообщить по e-mail kabinetkurbatova@pskovlib.ru. Для всех гостей акции будут подготовлены электронные сертификаты участников. После мероприятия они будут разосланы на предоставленные при регистрации электронные почты.

Площадка проведения акции в библиотеке имени Курбатова – смарт-зал (1 этаж). После диктанта участники акции приглашаются на открытие выставки работ художницы, мастера декоративно-прикладного искусства Анастасии Веселовой «Стать стихией» (29 сентября в 16.00, кабинет В.Я. Курбатова).

Рекомендуемый возраст 12+