Культура

Картины Петра Оссовского из фондов «Михайловского» на выставке в Москве увидели 25 000 человек

В Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» из Государственного музея А.С. Пушкина (Москва, Пречистенка) вернулись работы Петра Оссовского, которые с 17 мая и до 17 сентября экспонировались в столице в рамках масштабного выставочного проекта «Петр Оссовский. ЧелоВек сурового стиля» — к столетию со дня рождения мастера.

Пётр Оссовский. Михайловские нивы. Из фондов музея-заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, залы, где было представлено 25 картин из «Михайловского», посетило без малого 25 тысяч (24 959) человек.

Как рассказали в «Михайловском», работы Оссовского впервые выезжали из музея-заповедника. До этого, с 2007 года, они находились на постоянной выставке «Пушкин и Псковская земля» (она же — «Пушкинская капелла Петра Оссовского»). Эта выставка, развёрнутая в преддверии XLI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, была подарком автора музею и псковским пушкинским местам. Всемирно известный живописец тогда передал Пушкинскому Заповеднику бóльшую и, по собственному признанию лучшую часть собственной коллекции: 22 живописные и 11 графических работ.

Среди произведений из фондов «Михайловского» организаторы московской выставки отобрали несколько портретов Пушкина, как живописные, так и графический, карандашный, 1999 года; карандашный портрет Натальи Гончаровой; триптих «Пушкинская элегия» («Тригорские холмы», «Святая гора», «Михайловские нивы»); акварель «Прапор и наковальня»; ряд офортов, эскизы «Пушкинской капеллы», многое другое.

Пушкиниана Петра Оссовского стала одной из главных тем московской выставки, особо отметили в музее. И напомнили, что сам живописец, один из основателей так называемого сурового стиля («сурового реализма») в отечественном искусстве так писал о своём погружении в этот материал: «Прикосновение к пушкинской теме означает сопоставление своего труда с бессмертными творениями самогó поэта. Это обстоятельство возлагает огромную ответственность на художника. Внешнего изображения, сходства с обликом Пушкина или же внешнего сходства с пейзажами — недостаточно. Образы земли, воды и бездонного неба должны создать в душе художника особое настроение и помочь ему обрести на полотнах то духовное состояние природы, которое рождает чувство сопричастности с творчеством великого поэта».