Культура

Выставка «ЧелоВек сурового стиля» с ведущим участием Пушкинского Заповедника открылась в Москве

Вчера, 23 мая, в Государственном музее А.С. Пушкина (Москва, Пречистенка) любителям изобразительного искусства был представлен масштабный выставочный проект «Пётр Оссовский. ЧелоВек сурового стиля» — к столетию со дня рождения мастера. Одним из ведущих участников этого проекта является Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Перед открытием выставки «Пётр Оссовский. ЧелоВек сурового стиля». Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации «Михайловского» со ссылкой на заместителя директора по музейной, научной и экскурсионной работе Пушкинского Заповедника Елену Михайлову, на вернисаж пришли многие и многие москвичи и гости столицы, среди которых были и члены российского музейного сообщества, собравшиеся в эти дни на профессиональный фестиваль «Интермузей-2025».

Перед картиной «Прапор и наковальня» (1974) из фондов «Михайловского»

Особое место на выставке занимает пушкиниана Петра Оссовского, рассказала Елена Михайлова. Сам живописец, один из основателей так называемого сурового стиля («сурового реализма») в отечественном искусстве так писал о своём погружении в этот материал: «Прикосновение к пушкинской теме означает сопоставление своего труда с бессмертными творениями самого поэта. Это обстоятельство возлагает огромную ответственность на художника. Внешнего изображения, сходства с обликом Пушкина или же внешнего сходства с пейзажами — недостаточно. Образы земли, воды и бездонного неба должны создать в душе художника особое настроение и помочь ему обрести на полотнах то духовное состояние природы, которое рождает чувство сопричастности с творчеством великого поэта».

Директор «Михайловского» Георгий Василевич на открытии проекта «Пётр Оссовский. ЧелоВек сурового стиля»

Духовным великаном ХХ века назвал Петра Оссовского директор «Михайловского» Георгий Василевич: «В мир, взорванный Октябрьской революцией, в мир в пору его вселенских потрясений этот художник пришел, чтобы стать краеугольным камнем и опорой для многого и многих. Чтобы своей жизнью и своим талантом соединить смыслы, не дать разорваться связи времён. Времён, таких разительно не похожих «вчера» и «сегодня».

На открытии выставки Георгий Василевич также говорил о значимости творчества мастера и для сегодняшней России.

В «Михайловском» напомнили, что большая коллекция картин и рисунков Петра Оссовского из фондов музея, вошла в большой проект, участие в котором принимают и другие учреждения культуры России (Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Егорьевский историко-художественный музей, Тульское музейное объединение), а также частные коллекционеры.

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Планируется, что выставка «Пётр Оссовский. ЧелоВек сурового стиля» с участием Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в ГМП на Пречистенке (выставочные залы «Мезонин») будет работать до 14 сентября текущего года.