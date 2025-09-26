Культура

На беседу с автором книги военных воспоминаний пушкиногорцев приглашает «Михайловское» в День пожилого человека

На творческую встречу с одним из своих самых опытных сотрудников — экскурсоводом и методистом Еленой Хмелёвой приглашает всех желающих Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Это событие в музее приурочили к Дню пожилого человека, 1 октября.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, планируется, что в ходе своей беседы с жителями и гостями Святогорья Елена Васильевна расскажет о своём профессиональном пути и поделится опытом с молодыми коллегами, но главное — представит свою книгу «Воспоминания пушкиногорцев. Война и мир». Напомним, что книга, о которой идёт речь, увидела свет силами музея к 80-летию Великой Победы. В ней собраны статьи, написанные Еленой Хмелёвой по материалам её бесед со старожилами посёлка и района об их военной и послевоенной жизни.

«Елена Васильевна Хмелёва — не просто блестящий, состоявшийся профессионал, но и добрый, внимательный наставник, умеющий как никто бережно и творчески работать с молодёжью — как с посетителями заповедника, так и с коллегами, начинающими экскурсоводами», — рассказали в «Михайловском», отметив, что значение подобных музейных акций сложно переоценить.

Творческая встреча с Еленой Хмелёвой, как предполагается, пройдёт в формате открытого диалога. Проведут её в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), начнут в 15.00.

Кроме того, для гостей серебряного возраста в этот день объявлен бесплатный вход на все выставки, развёрнутые в НКЦ Государственного музея-заповедника «Михайловское».