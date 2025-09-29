Псковcкая обл.
Культура

Итоги фестиваля «Книжная яблоня» подвели в Пскове

29.09.2025 11:27|ПсковКомментариев: 0

Уже в восьмой раз прошел литературный фестиваль «Книжная яблоня» с 24 по 27 сентября, сообщили в официальной группе управления культуры Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: управление культуры Пскова

Организатором выступил Централизованная библиотечная система города Пскова при поддержке управления культуры администрации города. В этом году фестиваль получил авторитетную поддержку Российского книжного союза, проекта «Читающая Россия», федерального проекта «Читай с детьми», Союза детских и юношеских писателей и издательства «ЭКСМО».

Фестиваль 2025 года стал рекордным по масштабам:

  • 25 спикеров встретились с псковичами всех возрастов на 11 площадках библиотек;
  • 12 издательств и книготорговых компаний приняли участие в выставке-ярмарке;
  • более 3000 участников посетили встречи, мастер-классы, спектакли и выставки;

Состоялось 50 мероприятий, включая творческие встречи, лекции, презентации книг, литературный стендап и квартирники.

 

«Особое впечатление оставили встречи с амбассадорами проекта "Читай с детьми", писателями молодежного фэнтези "ЭКСМО", мастер-классы издательства "Эвлорин", презентации Баира Иринчеева, Марины Ивановой, Надежды Альшенецкой, Татьяны Фомченковой и Татьяны Мусатовой. Завершением фестиваля стал яркий квартирник с участием "Клуба не очень анонимных поэтов" и псковских музыкантов. "Книжная яблоня" вновь доказала: современная литература для детей и подростков — это живой, разнообразный и вдохновляющий мир, где авторы, издатели и читатели открыты друг другу»,— пишет управление культуры.

Источник: Псковская Лента Новостей
