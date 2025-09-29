Культура

Музей спасательного дела на воде открылся в псковской деревне Фомкино

Музей спасательного дела на воде открылся в деревне Фомкино Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Музей располагается в четырех километрах от Пскова.

Экспозиция музея рассказывает о становлении спасательного дела на воде с древних времен до современности. Большое внимание уделяется появлению и развитию общества спасания на водах и спасательного дела в России, в частности в Псковской губернии. Собраны интересные факты и занимательные истории.

Также представлена и история водолазного дела. В музее демонстрируются манекены с водолазными костюмами 80-х годов прошлого века. Помимо этого, можно видеть различные спасательные средства от самых примитивных до более совершенных.

Директор музея Нина Клещова 20 лет работает в Псковском отделении общества спасания на водах и за это время собрала материал.

Музей работает с группами до 30 человек по заявкам по электронной почте: vosvod-pskov@mail.ru или по телефону: 8-911-882-02-63, 8-953-254-23-30.