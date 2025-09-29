Культура

Псковский музей приглашает педагогов на бесплатные выставки

В преддверии Дня учителя Псковский музей-заповедник подготовил для педагогов специальную акцию 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В это воскресение учителя смогут бесплатно посетить выставку «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А.В. Щусева. Десять веков русской архитектуры», а также выставку «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада», где представлены работы современных китайских художников.

Выставки пройдут в музейном комплексе «Двор Постникова» по адресу: улица О.Кошевого, 2.

Для получения бесплатного билета достаточно показать на кассе любую фотографию со своим классом.

Выставка работает с 11:00 до 18:00 (касса работает до 17:30).