Культура

Псковский музей приглашает педагогов на бесплатные выставки

30.09.2025 19:06|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Дня учителя Псковский музей-заповедник подготовил для педагогов специальную акцию 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В это воскресение учителя смогут бесплатно посетить выставку «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А.В. Щусева. Десять веков русской архитектуры», а также выставку «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада», где представлены работы современных китайских художников.

 

Выставки пройдут в музейном комплексе «Двор Постникова» по адресу: улица О.Кошевого, 2.

Для получения бесплатного билета достаточно показать на кассе любую фотографию со своим классом.

Выставка работает с 11:00 до 18:00 (касса работает до 17:30).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
