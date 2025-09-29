Культура

Второй этап кинофестиваля «Движение по вертикали» пройдет в Псковской области

С 6 по 9 октября в городе Пскове, а также в Печорах и других населенных пунктах Псковской области состоится II этап кинофестиваля «Движение по вертикали» памяти выдающегося режиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина. Мероприятие организовано с целью сохранения наследия мастера и поддержки молодых талантов в области киноискусства.

Основной целевой аудиторией фестиваля являются учащиеся старших к лассов, студенты творческих вузов и школ кинематографии, а также молодежь и все, кто стремится повысить свои компетенции и получить практические знания в сфере художественного творчества и киноиндустрии. Кинофестиваль проходит при поддержке Министерства кул ьтуры Российской Федерации. О рганизаторами мероприятия выступают ООО «КиноФокус», Центр к инофести валей и международных программ , киностудия «В ертикаль», кинокомпания «Июнь» и киноконцерн «Мосфильм».

В рамках фестиваля планируются показы фильмо в, творческие встречи и мастер-классы, которые способствуют развитию профессиональных навыков и творческого потенциала участнико в.

Программа кинофестиваля в Псковской области

6 октября

17:00 В Доме молодежи (ул. Конная, д. 2) состоится открытие фотовыставки, посвященной жизни и творчеству Станислава Говорухина, пресс-подход по случаю открытия

в учебных заведениях Псковской области пройдет урок «Разговор о важном», посвященный жизни и творчеству Станислава Говорухина; 17:00 В Доме молодежи (ул. Конная, д. 2) состоится открытие фотовыставки, посвященной жизни и творчеству Станислава Говорухина, пресс-подход по случаю открытия ки нофест иваля «Движение по вертикали»;

ки нофест иваля «Движение по вертикали»; 18:00 Там же пройдет показ фильмов «Конец прекрасной эпохи» реж. С. Говорухин и «О фильме, и не только»;

7 октября

11:00 В Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (ул. Набат, д. 5) состоится мастер-класс кинорежиссера, актрисы Ольги Беляевой на тему: «Работа режиссера с актером над образом персонажа»;

12:45 Там же пройдет показ фильма «Каждый мечтает о собаке» реж. О. Беляева;

15:00 В Школе креативных индустрий ( ул. Конная, д. 2) состоится мастер-класс на тему: «Композитор в кино», который проведет Артем Васильев, композитор, автор музыки к фильмам: «Конец прекрасной эпохи», «WEEKEND», «Экипаж», «Чемпион мира» и сериалов: «Годунов», «Шаляпин», «София» и др.;

15:00 В Школе креативных индустрий пройдет мастер-класс на тему: «Как создается культовый киногерой», который проведет Андрей Апостолов, киновед, главный редактор Киностудии «Ленфильм», преподаватель киношкол «Индустрия», «Студия 24», программный директор кинофестивалей «Горькийфест» и «Окно в Европу». По окончании – показ фильма «На Луне» реж. Е. Кончаловский.

17:00 В креативном пространстве «Лофт» (ул. Спортивная, д. 1б) будет организован круглый стол с молодыми кинематографистами Псковской области на тему: «Современные российские кинофестивали: задачи, типы, тренды». Ведущий – Андрей Апостолов, по окончании круглого стола будет представлен фильм «Конец сезона» реж. К. Худяков.

18:00 В Доме молодежи состоится творческая встреча с композитором Артемом Васильевым. По окончании — показ фильма «WEEKEND» реж. С. Говорухин;

8 октября — Печоры

15:30 В Псково-Печорской духовной семинарии (ул. Юрьевская, д. 82А) состоится творческая встреча Артема Васильева со студентами Псково-Печорской духовной семинарии на тему: «Музыка в кинематографе»;

9 октября – Печоры

12:00 В районном Центре культуры (ул. Свободы, д. 29) пройдут творческая встреча с кинорежиссером Ольгой Беляевой и показ ее фильма «Опасные каникулы».

Также с 6 по 9 октября на площадках кинофестиваля в Псковской области будут представлены фильмы С. Говорухина, киностудии «Вертикаль», кинокомпании «Июнь и Киноконцерна «Мосфильм».

Вход на все мероприятия кинофестиваля свободный.

Кинофестиваль «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина — выдающегося режиссера, видного общественного деятеля, проводится в российских регионах с 2023 года. Проходил в Республиках Хакасия, Марий Эл, Тульской и Московской областях. В 2025 году кинофестиваль «Движение по вертикали» проходит в Московской, Псковской и Калининградской областях.