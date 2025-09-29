Культура

Благотворительный концерт «За достойный труд наставников!» состоится в Пскове

Псковский областной совет профсоюзов приглашает всех жителей и гостей города на благотворительный концерт «За достойный труд наставников!», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Мероприятие состоится 7 октября в 12:00 в большом зале Дома союзов по адресу: улица Советская, 15.

«Концерт станет ярким событием, призванным подчеркнуть огромную роль наставников в промышленности, образовании и всех сферах жизни региона. В программе — выступления творческих коллективов и артистов», - сообщили в профсоюзах.

Особой частью мероприятия станет сбор добровольных пожертвований.

«Этот концерт — наш способ сказать спасибо не только тем, кто передает свой опыт и знания молодежи на рабочих местах, но и тем, кто сегодня защищает нашу страну. Мы объединяем две важнейшие миссии — уважение к мирному труду и поддержку наших защитников», — заявил председатель Псковского профсоюзного объединения Игорь Иванов.

Вход на мероприятие свободный.