Культура

«Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков

03.10.2025 11:26|ПсковКомментариев: 0

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова вчера, 2 октября, посетила Псков с комедийным спектаклем «Мужчина нарасхват». В своем Instagram* она поделилась яркими впечатлениями от поездки и выступления, отметив положительные и забавные моменты.

Фото: Instagram* Ольги Бузовой

В одной из историй Ольга Бузова написала: «В Пскове связи почти нигде нет. Впереди долгая дорога в Москву. На машине больше 8 часов». Несмотря на трудности с мобильной связью, артистка осталась довольна своим визитом: «Псков, спасибо!» — выразила благодарность певица местным зрителям.

 

Звезда также поблагодарила поклонников за цветы: «Спасибо за цветы. Надеюсь, доедут до Москвы некоторые букеты». Ольга Бузова была в восторге от теплого приема и атмосферы спектакля: «Мои! Спасибо за два крутых дня и спектакль. И до встречи 7 октября в Москве. Будем смешить вас». В постановке также заняты актеры Павел Гайдученко, Сергей Писаренко и Евгений Никишин. 

 

Ольга Бузова подчеркнула позитивный отклик зрителей и успех комедийной постановки: «Псков сегодня много смеялся».

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 187 человек
