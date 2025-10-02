Культура

От русской литературы до хинди: как в псковской библиотеке встречали студентов из Индии

Межнациональный диалог «Знакомство с историей и культурой Псковского края» прошел в пятницу, 3 октября, в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Участниками мероприятия стали студенты ПсковГУ из Индии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начало экскурсии стало для всех сюрпризом: в фойе гостей встретил робот Сережа, электронный помощник библиотеки. Он тепло поприветствовал студентов на английском языке и рассказал об истории учреждения. Робот, работающий в библиотеке уже несколько лет, не только общается с посетителями, но и помогает в поиске книг, делает фотографии и даже танцует, особенно радуя юных читателей.

Программа мероприятия была насыщенной. Сотрудники библиотеки на русском и английском языках начали знакомить гостей с псковской культурой. Они показали выставку работ художницы из Пскова «Стать стихией, ветром и небом», продемонстрировав, как библиотека имени Курбатова дает возможность говорить о современном искусстве.

Далее иностранные студенты посетили отдел литературы по культуре и искусству, где им дали послушать виниловую пластинку, и отдел с иностранной литературой, им предложили воспользоваться его фондами.

Культурный диалог продолжился в интерактивном формате. Гостям рассказали о российском флаге, любопытных фактах о стране, национальной культуре и кухне, а также известных русских людях. Студентов научили нескольким русским словам, а организаторы, в свою очередь, попробовали поговорить на хинди. После просмотра видео о достопримечательностях Псковского края мероприятие завершилось дружной игрой в двух командах, где участники обменялись интересными фактами о России и Индии.

«Это мероприятие — пример партнерских связей, которые уже в течение многих лет выстроены с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики и нашей библиотекой. Наша культура очень интересная и познавательная. Я думаю, что студентам из Индии действительно было любопытно узнать о ней побольше. Таким образом, мы делаем все, чтобы эту память не только сохранить, но и передать дальше. Здесь мы также помогаем снять языковой барьер, благодаря максимально дружелюбной и комфортной обстановке. Здесь не ставят оценки, если ты сделал ошибку. Поэтому все раскрываются, раскрепощаются и с удовольствием начинают общаться и делиться своими традициями и культурой»,— поделилась заведующая региональным центром по сохранению исторической памяти Анна Дунаева.

Ирина Гайдук, заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области, добавила: «У нас на практике иностранные студенты всегда говорят о том, что им не хватает общения и они боятся подойти к русским ребятам. А здесь мы видим живой пример, когда они взаимодействуют и узнают о традициях и культуре другой страны».