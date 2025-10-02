Культура

Два преподавателя из Пскова вошли в число лауреатов премии Минкультуры

Два преподавателя из Пскова вошли в число лауреатов общероссийской премии «Лучший преподаватель в области музыкального искусства». Высокой награды Министерства культуры Российской Федерации удостоены Ирина Чудина из Детской музыкальной школы №1 имени Н.А. Римского-Корсакова и Лариса Закревская из Детской музыкальной школы №4. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство культуры Псковской области

Премии для преподавателей-музыкантов учреждены указом президента Российской Федерации в 2022 году и присуждаются за выдающиеся результаты в преподавании и развитие музыкального образования.

В этом году в конкурсную комиссию Минкультуры России поступило 676 заявок от образовательных организаций из 80 регионов России и города Байконура. К участию были допущены 535 преподавателей — представители вузов, училищ и детских школ искусств. Победителями стали 150 педагогов из 50 регионов страны.

Министерство культуры Псковской области поздравило лауреатов с заслуженной победой: «Вы вносите неоценимый вклад в развитие музыкального искусства и культуры в нашем регионе. Ваши достижения служат примером для будущих поколений музыкантов и педагогов!»