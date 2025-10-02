Культура

В псковском следственном изоляторе прочли стихи Есенина

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Псковской области для осужденных, получающих образование в учебно-консультационном пункте вечерней школы, проведено воспитательное мероприятие «Золотая голова и мятежное сердце». Его посвятили жизни и творческому наследию великого русского поэта Сергея Есенина, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Занятие провела педагог Наталья Афанасьева. Мероприятие началось с литературной викторины «Знаете ли вы Сергея Есенина?», которая позволила участникам проверить свои знания. Затем в формате беседы были подробно разобраны ключевые моменты биографии и образования поэта.

Особое внимание в ходе встречи присутствующие уделили основной теме творчества Есенина – любви к Родине, русской природе, а также стихам, посвященным матери, с надеждой и тоской ожидающей «непутевого» сына. Осужденные не только слушали рассказ педагога, но и сами активно участвовали в обсуждении, читали вслух любимые стихотворения и делились личными впечатлениями от поэзии. По итогам занятия была оформлена информационная доска, посвященная поэту.

«Сергей Есенин – национальный поэт, который за 30 лет своей жизни и поэзии охватил все значимое и вместил несовместимое. Его творчество стало олицетворением русской души и природы», – подвела итог Наталья Нишанбаевна.