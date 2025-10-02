Культура

Художники из разных городов Северо-Запада приехали на пленэр в «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу пленэр с участием профессиональных художников Северо-Запада России. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в музейной службе информации со ссылкой на руководителя просветительной службы и выставочной работы Пушкинского заповедника Алены Бойцовой, художники приехали в Святогорье 6 октября, и сразу же вышли на этюды, не желая терять ни часа.

Фото участников пленэра на Савкиной горке представлено музеем-заповедником «Михайловское»

Десант живописцев и графиков в «Михайловское» организовал заслуженный художник России Булат Яманов из Великого Новгорода. Он — частый гость музея, регулярно приезжает сюда после того, как побывал на пленэре «Пушкиногорье», который много лет подряд Пушкинский заповедник устраивал специально для профессиональных живописцев и графиков. На эти пленэры в свое время также приезжали и Виктория Сахарова из Великого Новгорода и Геннадий Алексеев из Пскова. Алена Бойцова особо отметила, что работы этих мастеров, подаренные музею по итогам тех прежних визитов в «Михайловское», активно участвуют в передвижных и сменных выставках Пушкинского заповедника. Так, например, виды Савкиной горки и мемориального «Петровского», написанные Булатом Ямановым, входят в экспозицию «Пушкин в Михайловском», которую в октябре прошлого года музей показывал в Елабуге, а весной этого — в Санкт-Петербурге. А полотна псковича Геннадия Алексеева (пейзажи с часовнями на Еловой аллее в Михайловском и на Савкиной горке., а также «Скат Тригорского холма») и акварель Виктории Сахаровой («Очарование осени. Парк Петровского») представлены в уникальном выставочном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций» в заповедном Научно-культурном центре.

Кроме того, Алена Бойцова рассказала, что в музей сейчас прибыли Наталья Чанжина, Нелли Григорьева, Маргарита Пермякова, Юлия Коросова, Мария Кущ, Алена Няттиева и Наталья Игракова. Все они из Карелии.

«По итогам пленэра художники создадут серию работ, которые лягут в основу новых выставочных проектов и позволят зрителям увидеть пушкинскую осень глазами разных мастеров», — подытожила Алена Бойцова, уточнив, что живописцы и графики из Псковской и Новгородской областей и из Республики Карелии, намерены работать в «Михайловском» до 12 октября.