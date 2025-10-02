Культура

Благотворительный концерт состоялся в псковском Доме профсоюзов

Благотворительный концерт состоялся в Доме профсоюзов в Пскове 7 октября в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

С приветствием выступил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«У нас основной девиз выбран Федерацией независимых профсоюзов России "За достойный труд", который подчеркивает важность наставничества. Профсоюзы сегодня проводят мероприятия по всей нашей России, начиная от Калининграда, заканчивая Камчаткой и Сахалином. Сегодня все солидарны в едином порыве, говорят о важности наставничества. И необходимо сказать, что, вообще-то, это одна из заслуг профсоюзного движения России: сегодняшнее внимание власти и общества к такому институту, как наставничество», - сказал Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что профсоюзы не стали отклоняться от традиции проводить в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» возложение цветов и благотворительный концерт.

«Мы думали про разные формы, мы действительно четко определили, что мы не будем отклоняться от наших уже традиционных мероприятий в поддержку специальной военной операции. Мы сказали, что мы в обязательном порядке в очередной раз проведем этот благотворительный концерт, который мы сделали для вас, для ребят, которые сегодня там, за ленточкой, на передовой. По сути, это наши с вами наставники, это наставники российского народа. Это все про Россию, про русских людей. А профсоюзы всегда были, есть и будут со своей страной», - добавил Игорь Иванов.

Смотрите также Профсоюзы Псковской области возложили цветы к мемориалу в Выбутах. ФОТО

Далее состоялись выступления творческого коллектива УМВД «Рубеж», хореографического коллектива Victoria, студии заслуженного коллектива «Театр танца "Русские узоры"».

Также на концерте Игорь Иванов вручил благодарственные письма выступившим коллективам.