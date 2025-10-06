Общество

Профсоюзы Псковской области возложили цветы к мемориалу в Выбутах. ФОТО

Возложение цветов к мемориалу павшим героям специальной военной операции состоялось в деревне Выбуты Псковского района 7 октября в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

В мероприятии принял участие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, а также другие представители профсоюзного движения.

«Профсоюзы России традиционно 7 октября проводят день осенних коллективных действий. Это день, когда мы можем в очередной раз заявить о тех проблемах, которые есть, подвести определенный итог правозащитной работы, день, когда мы можем отметить наших профсоюзных активистов. В этом году девиз Всемирного дня действий Федерации независимых профсоюзов России: "За достойный труд наставников"», - сказал Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что система наставничества является одной из побед профсоюзов.

«Знаете, наставничество – одна из побед ФНПР, когда мы приняли законопроект о наставничестве, который, в том числе, предусматривает и оплату за это направление. Это очень важно и на предприятиях, и в государственных структурах, и в общественных структурах, и на производстве, и, соответственно, в бюджетном секторе. Мы понимаем, что это сегодня как никогда необходимо», - подчеркнул Игорь Иванов.

Председатель Псковского облсовпрофа отметил, что по сложившейся традиции профсоюзы в этот день проводят возложения цветов и организуют благотворительные концерты.

«Основное мероприятие, которое мы проводим, это благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции. Это та форма, которую мы используем уже не первый год, и мы решили, что в этом году мы не будем отходить от этих форм», - добавил Игорь Иванов.

По его словам, те бойцы, которые находятся сейчас на фронте, либо героически погибли, также являются в своем роде наставниками для россиян.