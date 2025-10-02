Культура

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметят в Пскове 19 октября

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы состоится в Палатах у Сокольей башни 19 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Мероприятие начнется в 12:00 и предложит гостям разнообразные активности, включая экскурсию по русской избе, беседу о традициях ношения женского головного убора, а также мастер-класс по вязанию платка. Участники смогут проверить свои знания в мини-викторине и принять участие в творческих заданиях. Завершится праздник дружеским чаепитием с пирогами.

Приглашаются все желающие. Запись по телефону: +78112331390 (доб. 1).

Покрова Пресвятой Богородицы - непереходящий великий православный праздник. В традиции русского православия праздник отмечается 14 октября.

В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа ради юродивому, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери. Богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим недвунадесятым праздникам.

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.