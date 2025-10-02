Культура

Псковичи смогут начать учить корейский в школе этнического языка

Официальный старт Неделе корейской культуры K-fest в Пскове дали 7 октября в областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. На церемонии открытия генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге госпожа Пак Джи Ын выразила надежду, что созданная в Пскове школа этнического языка поспособствует глубокому изучению корейской культуры жителями региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас в России, помимо корейской музыки и сериалов, растет интерес к традиционной культуре и письменности, что свидетельствует о подлинном и глубоком культурном обмене. В этой связи я от всего сердца поздравляю псковское общество этнических корейцев с созданием школы этнического языка и надеюсь, что многие жители Пскова будут изучать корейский язык и культуру и по-настоящему влюбятся в Корею», - сказала госпожа Пак Джи Ын.

По словам Инны Югай из Псковского корейского центра «КОРЁ», набор в школу стартовал месяц назад, и дополнительная информация поступит после окончания Недели корейской культуры.

K-fest проходит в Пскове с 6 по 12 октября. Программа фестиваля насыщена разнообразными событиями, приуроченными к корейскому осеннему празднику урожая и встреч с близкими людьми — Чхусоку.

Организаторами выступают Псковская областная библиотека, Псковский корейский центр «КОРЁ» и корейская диаспора Пскова при информационной поддержке Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге.

После официальной церемонии открытия сегодня гостей ждала интерактивная лекция-погружение, посвященная корейской культуре, языку и искусству каллиграфии. Мероприятие позволило псковичам не только узнать теорию, но и на практике прикоснуться к богатому наследию Кореи.

Неделя корейской культуры продлится до 12 октября, а это значит, что у жителей и гостей города еще есть возможность погрузиться в уникальную атмосферу Восточной Азии. Впереди участников фестиваля ждут кинопоказы, мастер-классы и другие события.