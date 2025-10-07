Культура

В Бежаницком историко-культурном центре Философовых назначен новый руководитель

В Бежаницком историко-культурном центре Философовых произошла смена руководства. Новым директором учреждения с сегодняшнего дня назначена Ольга Шимко. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Иванова / «ВКонтакте»

По словам Елены Ивановой, Ольга Шимко имеет многолетний опыт работы в сфере культуры, что будет способствовать достижению новых высот в развитии и процветании музея.

Назначение нового директора следует за уходом прежнего руководителя центра. Напомним, что Светлана Никитина покинула свой пост в связи с переездом в другой регион.