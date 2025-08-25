Культура

Директор Бежаницкого историко-культурного центра Философовых покинула пост

Директор Бежаницкого историко-культурного центра Философовых Светлана Никитина покидает свой пост в связи с переездом в другой регион, сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Иванова / «ВКонтакте»

Глава округа выразила директору большую благодарность за проделанную работу на посту.

«Хочу сказать ей огромное спасибо от всех нас. При ней в музее стало уютно, интересно и по-настоящему живо. Она всегда горела своим делом, и это было видно по каждому новому мероприятию. Светлана Александровна, желаем вам легкой дороги и хороших людей на новом месте! Вы многое сделали для нашего округа, и мы будем по вам скучать. Приезжайте в гости!» - заключила Елена Иванова.

Светлана Никитина была назначена директором центра в 2023 году.