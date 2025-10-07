Культура

Передвижная выставка «Придумано и сделано в России» откроется в Изборске завтра

Передвижная выставка «Придумано и сделано в России» откроется в музее-заповеднике «Изборск» 10 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Этот масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства с 2018 года служит платформой для открытого диалога об актуальных трендах отечественного дизайна.

Наряду с конкурсными работами современных авторов на выставке будут показаны предметы начала ХХ века из фондов Всероссийского музея декоративного искусства.

«Благодарим за поддержку проекта "Придумано и сделано в России" министерство культуры Российской Федерации и Фонд развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив», - отметили в учреждении.

Открытие выставки начнется в 15:00 – в выставочном зале по адресу: улица Печорская, 37.