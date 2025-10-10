Культура

В 2028 году Русская Ганза пройдет в Пскове — Константин Абабков

Заслуженный работник культуры Российской Федерации и руководитель псковского ансамбля «Сказ» ​​Константин Абабков поделился воспоминаниями о своем музыкальном пути и влиянии Ганзейских дней на его жизнь и творчество​ в эфире «ПЛН FM» в программе «Чай втроем».

​Гость студии рассказал, что его путь в музыку начался в третьем классе общеобразовательной школы, когда представители музыкальной школы предложили детям играть на различных инструментах. ​Он сразу выбрал балалайку, хотя сам не знал, почему. ​Будущий виртуоз-балалаечник сообщил родителям о своем решении, тем самым удивив их.

​Позже, когда маленький музыкант захотел бросить игру на балалайке из-за сложностей с сольфеджио, отец убедил его довести начатое до конца. Заслуженный работник культуры РФ вспоминает слова отца: «Сын, ты сам принял решение пойти в музыкальную школу, доведи это до конца, а дальше уже будешь решать». ​Впоследствии, уже в университете, Константин Абабков по-настоящему постиг и оценил сольфеджио, очень близко воспринял и понял.

​Важным событием в жизни Константина Абабкова стало его знакомство с ансамблем «Сказ» 9 сентября 1986 года. ​В четвертом классе мама привела его на репетицию в Дом культуры профсоюзов. ​Он оказался один перед взрослым коллективом, который только что вернулся с гастролей в Финляндии. Гость студии вспоминает: ​«Мне было страшно. Сказали: «садись, играй». Я думал: «как это - садись, играй». ​В течение примерно десяти лет он был самым молодым участником ансамбля.

Руководитель ансамбля «Сказ» того времени ​Виталий Румянцев оказал огромное влияние на Константина Абабкова. Заслуженный работник культуры РФ ​считает его своим «шефом и боссом» и восхищался его способностями быть одновременно музыкантом, композитором и художественным руководителем. ​«Я смотрел и не понимал, как это всё делает один человек, он ещё при этом писал музыку, влюблялся, был для меня очень большим, высоким, красивым человечищем», — говорит гость студии.

​В 1988 году Константин Абабков впервые поехал на Ганзейские дни в Кёльн вместе с ансамблем. ​Он, будучи самым молодым, выполнял всю тяжелую работу, включая разгрузку багажа. ​Однажды, выгружая вещи, он обнаружил, что его балалайка осталась в уходящем поезде. ​Он никогда не забудет взгляд Виталия Румянцева в тот момент. ​С тех пор Константин Абабков всегда первым делом выносит балалайку и никогда не оставляет ее без присмотра. ​Поезд удалось догнать, и балалайку вернули. Константин признается: ​«Я переживал — я самый молодой, приехал в ФРГ — как кто? Что я буду делать без инструмента?». ​Он называет это своим первым «Ганзейским уроком».

​Ганза стала важной частью жизни Константина Абабкова, его семьи и всего ансамбля. ​Европейские Ганзейские дни сейчас закрыты, но европейские представители скучают по русским артистам, потому что с ними всегда было весело. ​Константин Абабков отмечает, что русские всегда были открыты и выступали для публики. ​«Мы к ним приходили, играли, показывали свою открытую душу, а они потом угощали нас пивом и колбасками», — вспоминает он. ​

Сейчас остаются Русские Ганзейские дни, и ансамбль «Сказ» старается поддерживать это движение, так как является одним из самых известных и старейших коллективов-участников. ​В 2028 году Русская Ганза пройдет в Пскове, и маленькие русские ганзейские города с нетерпением ждут этой возможности: «Сейчас у нас остались русские ганзейские города, каждый год у нас проходят мероприятия. Я и ансамбль стараемся это дело поддерживать, потому что мы - самый известный коллектив в Ганзе, и тот коллектив, который с первых дней присутствует там. Мы пробили в этом году, договорились, что в 2028 году Русская Ганза пройдёт в Пскове».