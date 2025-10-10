В 2028 году Русская Ганза пройдет в Пскове — Константин Абабков

Заслуженный работник культуры Российской Федерации и руководитель псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков поделился воспоминаниями о своем музыкальном пути и влиянии Ганзейских дней на его жизнь и творчество в эфире «ПЛН FM» в программе «Чай втроем».
Гость студии рассказал, что его путь в музыку начался в третьем классе общеобразовательной школы, когда представители музыкальной школы предложили детям играть на различных инструментах. Он сразу выбрал балалайку, хотя сам не знал, почему. Будущий виртуоз-балалаечник сообщил родителям о своем решении, тем самым удивив их.
Позже, когда маленький музыкант захотел бросить игру на балалайке из-за сложностей с сольфеджио, отец убедил его довести начатое до конца. Заслуженный работник культуры РФ вспоминает слова отца: «Сын, ты сам принял решение пойти в музыкальную школу, доведи это до конца, а дальше уже будешь решать». Впоследствии, уже в университете, Константин Абабков по-настоящему постиг и оценил сольфеджио, очень близко воспринял и понял.
Важным событием в жизни Константина Абабкова стало его знакомство с ансамблем «Сказ» 9 сентября 1986 года. В четвертом классе мама привела его на репетицию в Дом культуры профсоюзов. Он оказался один перед взрослым коллективом, который только что вернулся с гастролей в Финляндии. Гость студии вспоминает: «Мне было страшно. Сказали: «садись, играй». Я думал: «как это - садись, играй». В течение примерно десяти лет он был самым молодым участником ансамбля.
Руководитель ансамбля «Сказ» того времени Виталий Румянцев оказал огромное влияние на Константина Абабкова. Заслуженный работник культуры РФ считает его своим «шефом и боссом» и восхищался его способностями быть одновременно музыкантом, композитором и художественным руководителем. «Я смотрел и не понимал, как это всё делает один человек, он ещё при этом писал музыку, влюблялся, был для меня очень большим, высоким, красивым человечищем», — говорит гость студии.
В 1988 году Константин Абабков впервые поехал на Ганзейские дни в Кёльн вместе с ансамблем. Он, будучи самым молодым, выполнял всю тяжелую работу, включая разгрузку багажа. Однажды, выгружая вещи, он обнаружил, что его балалайка осталась в уходящем поезде. Он никогда не забудет взгляд Виталия Румянцева в тот момент. С тех пор Константин Абабков всегда первым делом выносит балалайку и никогда не оставляет ее без присмотра. Поезд удалось догнать, и балалайку вернули. Константин признается: «Я переживал — я самый молодой, приехал в ФРГ — как кто? Что я буду делать без инструмента?». Он называет это своим первым «Ганзейским уроком».
Ганза стала важной частью жизни Константина Абабкова, его семьи и всего ансамбля. Европейские Ганзейские дни сейчас закрыты, но европейские представители скучают по русским артистам, потому что с ними всегда было весело. Константин Абабков отмечает, что русские всегда были открыты и выступали для публики. «Мы к ним приходили, играли, показывали свою открытую душу, а они потом угощали нас пивом и колбасками», — вспоминает он.
Сейчас остаются Русские Ганзейские дни, и ансамбль «Сказ» старается поддерживать это движение, так как является одним из самых известных и старейших коллективов-участников. В 2028 году Русская Ганза пройдет в Пскове, и маленькие русские ганзейские города с нетерпением ждут этой возможности: «Сейчас у нас остались русские ганзейские города, каждый год у нас проходят мероприятия. Я и ансамбль стараемся это дело поддерживать, потому что мы - самый известный коллектив в Ганзе, и тот коллектив, который с первых дней присутствует там. Мы пробили в этом году, договорились, что в 2028 году Русская Ганза пройдёт в Пскове».