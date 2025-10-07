Культура

Константин Абабков рассказал о любимой музыке, отдыхе на природе и своем ноу-хау

Заслуженный работник культуры России, виртуоз-балалаечник и руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков раскрыл необычные стороны своей личности в эфире «ПЛН FM» в программе «Чай втроём». Гость студии признался: «Я очень люблю путешествовать, часто беру с собой балалайку, но иногда отдыхаю и без неё».

Особое увлечение музыканта — сплавы по рекам Псковской области с друзьями, где они отдыхают в полной изоляции от городского шума и технологий. «Мы ходим в лодке на четыре метра с веслом из бревна — это наше ноу-хау. Как-то мы приехали без вёсел, забыли, поэтому сделали из бревна», — рассказал Константин Абабков.

Заслуженный работник культуры РФ отметил, что его компания — «солидные люди, крутые бизнесмены» из Санкт-Петербурга и Пскова, с которыми они уединяются, чтобы насладиться природой. Во время таких походов музыка играет важную роль: «Обязательно звучит русский рок — Виктор Цой, "Алиса", а ещё я слушаю Пелагею, современные народные коллективы, Queen, Pink Floyd».

Помимо музыки, Константин Абабков поделился опытом съёмок в кино. Он вспоминает первые пробы в фильме «Американка»: «Было очень интересно и непросто, знакомство с актёрами открыло новые горизонты». За годы он снялся в нескольких фильмах, включая «Мы из будущего», где аккомпанировал на балалайке Екатерине Климовой, «Диверсант: конец войны» — сыграл полицейского вместе с Олегом Табаковым, а также в историческом фильме «Собор» и комедии «Холоп», в которой звучат композиции ансамбля «Сказ».

Эти впечатления дают понять, что для Константина Абабкова балалайка — не просто инструмент, а спутник жизни, объединяющий музыку, путешествия и искусство.