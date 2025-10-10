Псковcкая обл.
Архивные видеозаписи передали библиотеке в экспозицию кабинета Курбатова

11.10.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Ко дню рождения Валентина Курбатова дары его друзей и коллег пополнили экспозицию кабинета критика, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова.

Видео: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

«Поэт, публицист, член правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов на литературно-художественном вечере «Русское слово. Здесь и сейчас» памяти критика передал в дар библиотеке цифровые копии видеозаписей из личного архива», - сообщили в библиотеке.

Напомним, литературно-поэтический вечер «Русское слово. Здесь и сейчас», организованный в честь Дня рождения знаменитого писателя, литературного критика и поэта Валентина Курбатова состоялся в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки 29 сентября.

