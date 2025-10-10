Культура

Тыквенный спас проходит в Изборске

Тыквенный спас проходит в Изборске 11 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На мероприятии выступают псковские коллективы «Коляда» и «Славный городок». Игры и забавы для детей организуют «Игры нашего двора» и «Скобариада».

«Вместе с ними вы вспомните или, может быть, узнаете те самые подвижные игры из детства, которые зачастую уже не знают наши дети», - отметили организаторы.

Также в 18:00 состоится этнодефиле, на котором гостья из Санкт-Петербурга Мария Романова расскажет про ижорский традиционный костюм и покажет свою коллекцию современной одежды, создание которой вдохновлено традициями коренных финно-угорских народов ленинградской области.

В продолжение мероприятия выступит молодёжный театр «Гротеск».

«И конечно наши псковские и заезжие мастера на ремесленную и фермерскую ярмарку привезут сувениры и вкусности! И самое главное: на кулинарном конкурсе вы сможете удивить всех своим самым необычным блюдом из тыквы. Призы гарантированы!» - добавили организаторы.