Культура

Манеж в усадьбе Строгановых в порховском Волышово готовят к реставрации

Ведется работа над проектом реставрации манежа усадьбы Строганых в деревне Волышово Порховского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фото здесь и далее: Усадьба Волышово / Telegram

«Манеж — один из самых выразительных архитектурных памятников усадьбы Строгановых в Волышово», - написали в канале.

Смотрите также Необычные перекрытия обнаружили в усадьбе Строгановых в Волышово

Его построили в конце XIX века при графе Сергее Строганове, страстном охотнике и основателе строгановского конного завода. Отмечается, что манеж создавался не как украшение, а как инженерное чудо своего времени — просторный зал для тренировки породистых арабских лошадей, выездки и занятий с молодыми скакунами.

«По архитектуре — это редкий пример «кирпичного стиля», или раннего функционализма: красный кирпич без декора, выразительная геометрия, мощные деревянные фермы, световые окна, создающие ощущение лёгкости и ритма. Несмотря на то, что прошло более века, манеж сохранил подлинные конструкции, оригинальную кирпичную кладку, деревянные фермы и пропорции. Его изучают реставраторы, архитекторы, искусствоведы. Сейчас идёт работа над проектом реставрации и приспособления здания к современному использованию — бережно, с уважением к каждому элементу. Манеж — часть большого ансамбля усадьбы Строгановых, объекта федерального значения. Его реставрация — шаг к возвращению целого мира, со своими смыслами и традициями», - добавили в авторы публикации.

Напомним, ранее в Манеже проводились обмерные работы и архитектурные исследования.

Смотрите также Обмерные работы производят в усадьбе Строгановых в порховской деревне Волышово

Усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород.

Ранние сведения об усадьбе относятся к концу XVIII века, когда она принадлежала дворянской семье Овцыных. В 1800 году в качестве приданого их дочери Екатерины имение перешло во владение героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильчикова. А в 1856 году поместье вновь стало приданым - для Татьяны Васильчиковой, ставшей супругой графа Александра Строганова.

Именно со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.