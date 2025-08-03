Культура

Необычные перекрытия обнаружили в усадьбе Строгановых в Волышево

Обмерные работы продолжаются в усадьбе Строгановых в порховской деревне Волышово, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фотографии: Усадьба Строгановых / Telegram

«Мы продолжаем погружаться в историю главного манежа и конюшен, изучая каждую деталь», - сообщили сотрудники.

Они отметили, что работа очень увлекательна, ведь реставрация - это всегда череда удивительных открытий. Недавно в конюшне обнаружили необычные перекрытия, происхождение которых вызвало споры. Чтобы разобраться, исторические они или более современные, пришлось привлекать специалистов-историков.

«К единому мнению пока не пришли, исследование продолжается. Это лишь один из примеров того, как реставрация позволяет нам узнать новое о прошлом и сохранить его для будущего», - добавили в усадьбе.

Смотрите также Обмерные работы производят в усадьбе Строгановых в порховской деревне Волышово

Усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород.

Ранние сведения об усадьбе относятся к концу XVIII века, когда она принадлежала дворянской семье Овцыных. В 1800 году в качестве приданого их дочери Екатерины имение перешло во владение героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильчикова. А в 1856 году поместье вновь стало приданым - для Татьяны Васильчиковой, ставшей супругой графа Александра Строганова.

Именно со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.