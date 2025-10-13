Псковcкая обл.
Культура

Книжные фонды «Михайловского» пополнились изданием об опочецком краеведе Белинском

15.10.2025 14:01

Фонды научной библиотеки Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» пополнились книгой «А. И. Белинский. Избранные страницы жизни». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», во внушительный, 706-страничный сборник вошли автобиографические записки и статьи Александра Белинского (1886—1977), уроженца села Никольского Великолуцкого уезда Псковской губернии, а впоследствии жителя псковской Опочки, видного педагога, краеведа, публициста. Это воспоминания о детстве и юности, об учёбе в духовном училище и семинарии города Пскова, Юрьевском и Санкт-Петербургском университетах, о жизни и людях псковской провинции и города Могилёва, а также краеведческие материалы, собранные Александром Белинским во время работы в школах Опочки.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Издание, которое состоялось прежде всего благодаря руководителю краеведческого музея Опочецкого районного центра культуры Александру Кондратене, высоко оценила доктор филологических наук, профессор Псковского госуниверситета Лариса Костючук. Характеризуя тексты, принадлежащие перу Белинского, она отметила, что они «…написаны увлечённо, ярким художественным языком, не оставляющим равнодушным ни к большим, ни к малым событиям, происходившим со многими людьми. Картины природы, зарисовки… обычаев прошлого остаются неизгладимыми в памяти читателя». Профессор особо выделила художественные рассказы «Вересина (из далекого прошлого)» и «Гулянка в Опочецком уезде», а также и исследовательские статьи о местных свадебных и похоронных обрядах, аналитические работы «Религиозное состояние Опочецкого района», «Экономический быт опочецкого крестьянина по частушкам», некоторые другие материалы о разных сторонах культурной, духовной, экономической жизни региона. Эти сочинения, отмечает профессор, созданы, в том числе, с привлечением фольклорного материала, отражающего как понимание и восприятие действительности жителями края, так и особенности народного языка в середине 20-х годов ХХ века.

Меценатом издания выступил потомок одного из опочецких родов, сообщается на обороте титульного листа книги, однако в благодарственной записи имя благотворителя не указывается.

В «Михайловском» рассказали, что сборник «А. И. Белинский. Избранные страницы жизни» (2025) подарил музею-заповеднику его составитель и автор биографической статьи об А. И. Белинском Александр Кондратеня. В августе нынешнего года он участвовал в работе Михайловских Пушкинских чтений.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что стать читателем этой напечатанной ограниченным тиражом книги, а шире — пользователем научной библиотеки музея, в чьём собрании много как современных, так и старых уникальных изданий, может любой желающий. Чтобы получить доступ в читальный зал библиотеки жителю или даже гостю псковского Святогорья достаточно написать соответствующее заявление на имя директора Пушкинского заповедника.

Псковская Лента Новостей
