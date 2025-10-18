Культура

«Беседка»: «Вперед в СССР». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 октября.

Гость студии — основатель арт-пространства «Вперёд в СССР» Дмитрий Третьяков. Оно было открыто более 4 лет назад в здании на Октябрьском проспекте, 42.

С чего все начиналось? С какого экспоната? В чем «фишка» пространства? Кто его целевая аудитория? Откуда в музее появляются новые экспонаты? Какие из них вызывают наибольший интерес и яркие эмоции у экскурсантов? Ведущая - Татьяна Иванова.