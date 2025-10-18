Псковский кремль вошёл в тройку самых мистических мест России

Псковский кремль занял второе место в списке самых мистических мест России по версии портала Tutu.
Фото: Псковский музей-заповедник
Российский онлайн-сервис для путешествий «Туту» провел опрос среди путешественников своего сообщества и составил топ-5 самых мистических мест России. Псковский кремль занял в этом списке второе место.
Помимо Крома, в топ попали Танцующий лес на Куршской косе, озеро Бирджалы в Кабардино-Балкарии и озеро Лабынкыр в Оймяконском улусе, а Пьяный лес в Рязанской области занял первое место.