Культура

Псковский кремль вошёл в тройку самых мистических мест России

Псковский кремль занял второе место в списке самых мистических мест России по версии портала Tutu.

Фото: Псковский музей-заповедник

Российский онлайн-сервис для путешествий «Туту» провел опрос среди путешественников своего сообщества и составил топ-5 самых мистических мест России. Псковский кремль занял в этом списке второе место.

«На втором месте Псковский кремль (Кром), построенный на рубеже одиннадцатого и двенадцатого веков. Легенда гласит, что раньше территорию кремля защищали не только стены, но и опасные сторожевые псы. Кром пережил десятки осад, и все оказались неудачными», – говорится в материале.

Помимо Крома, в топ попали Танцующий лес на Куршской косе, озеро Бирджалы в Кабардино-Балкарии и озеро Лабынкыр в Оймяконском улусе, а Пьяный лес в Рязанской области занял первое место.