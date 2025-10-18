Культура

Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута»

В сентябрьском номере популярного журнала о монетах и монетном рынке «Золотой червонец» в разделе «Нумизматический маршрут» можно найти статью о выставках Псковского музея-заповедника – «Денга Псковская» и «Клады великих потрясений», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Выставка «Денга Псковская» открылась в мае текущего года и была приурочена к Всероссийской нумизматической конференции, посвященной 600-летию начала монетной чеканки в Пскове. Здесь представлен нумизматический материал, начиная от периода обращения восточных куфических монет до прекращения работы Псковского Денежного двора во второй половине XVII века.

На выставке «Клады великих потрясений» можно увидеть артефакты из найденного археологами в 2016 году клада. Его уникальность состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю – от самого восхождения до полного ее крушения. Посетители увидят монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Федоровича до Николая II.

Коллекция музея насчитывает более 60 тысяч нумизматических единиц, из которых более 7 тысяч обнаружены в ходе археологических раскопок.

Помимо нашего музея в рубрике рассказывается о богатых нумизматических коллекциях музеев Республики Крым: Восточно-Крымского историко-культурного музея, Феодосийского музея древностей, музей-заповедника «Судакская крепость», историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, а также Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.