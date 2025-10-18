Культура

Об истекающем «чужой кровью» Годунове и подлоге от купца Бычкова: к выпуску готовят новую «Михайловскую пушкиниану»

Новый, 110-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» готовят к выходу в печать и в свет в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Леонида Хижинского «Михайловское. Общий вид (1937) из фондов музея-заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в основной раздел книги вошло двадцать статей и заметок, подготовленных по итогам Михайловских Пушкинских чтений. Напомним, что эти чтения состоялись в августе текущего года и, как и многие события двух последних лет, проходили под знаком 200-летия со времени пребывания поэта в псковском родовом имении в так называемой северной ссылке. По названию этой конференции — «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...» — сборник и озаглавлен.

Открывает книгу эссе-размышление «Этическое и религиозное содержание драмы А.С. Пушкина “Борис Годунов“». Его автор, старший научный сотрудник Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина «Вязёмы — Захарово» Михаил Гладилин высказывает важную мысль: в трагедии Годунов-царь, провозглашающий «Грабь и казни — тебе не будет хуже», побеждает Годунова-человека, и тем самым «…убивает подлинную человеческую сущность Бориса, которая и даёт человеку счастье». А о смерти властителя — когда «На троне он сидел и вдруг упал / Кровь хлынула из уст и из ушей», — исследователь метафорически замечает: «Годунова переполнила чужая кровь».

Чрезвычайно интересны многие литературоведческие исследования, включённые в новый сборник. Среди них, например, публикация Екатерины Дмитриевой, доктора филологии, члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника Института мировой литературы и Института русской литературы (Пушкинский Дом) о том, почему «Подражания Корану» ссыльный Пушкин посвятил соседке, Прасковье Осиповой. Или — другой пример — в сборнике можно найти почти детективную истории разоблачения петербургских книгопродавцев, решивших приписать Пушкину стихотворение «Монастырь» из альбома некоего купца Бычкова и тем самым привлечь к благотворительному изданию «в пользу семейства Смирдина и на сооружение ему памятника» как можно больше подписчиков. «Но ни о каком купце Бычкове Пушкин никогда не знал, не ведал и альбома со стихотворениями ему, конечно же, не дарил», — констатирует в своей статье с интригующим названием «Между смолянками и либертинками. Монастырь в двух псевдопушкинских стихотворениях» Александр Дубровский, кандидат филологических наук, научный сотрудник Пушкинского Дома РАН в Санкт-Петербурге.

Литературоведческие материалы, которые традиционно преобладают в сборниках по итогам Михайловских Пушкинских чтений разных лет, в этом разделе новой книги соседствуют с историко-культурологическими, краеведческими, проч., проч. Здесь есть статьи, рассказывающие о современных театральных и художественных прочтениях пушкинских произведений, и даже публикация о роли игры в воспитании детей в свете народной педагогики и пушкинского понимания игры не только как времяпрепровождения, но и как способа «заявить о себе в мире».

В «Михайловском» особо отметили, что статьи и заметки для этого раздела «Михайловской пушкинианы» подготовлены исследователями из обеих российских столиц, Пскова, Великого Новгорода, Ленинградской, Псковской, Тверской, Липецкой областей.

Второй раздел книги — «Гость “Михайловской пушкинианы“» — представляет читателя журналиста из Уральска (Республика Казахстан) Евгения Чурикова. Его статья «Картина в судьбе Пушкина. Удивительная история без конца» рассказывает об атамане Уральского казачьего войска, генерал-майоре Давыде Бородине, о портрете казака, написанном великим Тропининым, и о его доме-резиденции, где бывал Пушкин и где сейчас размещаются экспозиции местного литературного музея.

В музее также уточнили, что объём будущего 110-го выпуска — 19,5 печатного листа, или 312 страниц. Сборник уже свёрстан и ближайшее время планируется к печати в типографии «Псковское возрождение» тиражом 150 экземпляров.