Культура

Жюри IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» возглавит художник-постановщик фильма «Тайна третьей планеты»

Председателем жюри IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» станет Наталья Орлова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», отметив, что такая информация размещена на официальной странице фестиваля в социальной сети. Широкой зрительской аудитории Наталья Орлова более всего известна как художник-постановщик фильма «Тайна третьей планеты» — полнометражного научно-фантастического мультфильма по повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы» (именно за эту работу мультипликатор была удостоена Государственной премии СССР).

Наталья Орлова. Фото из открытых источников

Среди других высоких профессиональных наград Орловой — диплом Открытого российского фестиваля анимации в Тарусе (2000 год) за созданный в технике живописи по стеклу российско-британский мультипликационный фильм «Моби Дик» по мотивам одноимённого романа Германа Мелвилла (формулировка в дипломе: «За последовательную разработку оригинальной технологии»), а также премия «Ника» (2005) за российскую рисованную ленту «Каштанка». В числе литературно-анимационных работ Натальи Орловой — мультфильмы «Гамлет» и «Ричард III» из совместной британско-советской, а позже британско-российской антологии мультфильмов по мотивам произведений Уильяма Шекспира, а также выполненный в оригинальной технике движения песка анимационный фильм «Лафертовская маковница» по мотивам одноименной повести современника Александра Пушкина — Антония Погорельского. Она экранизировала сказку Павла Бажова «Серебряное копытце», стихотворение Самуила Маршака «Оттого что в кузнице не было гвоздя» и многие другие произведения русских и зарубежных поэтов и прозаиков.

Напомним, что Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», инициированный несколько лет назад Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское» и его директором Георгием Василевичем, в текущем году запланирован на период с 5 по 9 декабря. Этот праздник мультипликации пользуется большим успехом у россиян — в прошлом году, например, творческие встречи, ретро- и конкурсные показы и другие события из его программы посетило порядка 2,9 тысячи человек — жителей и гостей Пушкинских Гор, Пскова, Острова. При этом все мероприятия фестиваля были бесплатными для зрителей.